2018-11-14T04:31:59+03:00
Происшествия

Грузовик сгорел в Барнауле

Огонь полностью уничтожил кабину
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: Анна СЕМИНА
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Возгорание грузовика произошло в Барнауле, во вторник вечером, 13 ноября.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», возгорание произошло на улице Мамонтова, в районе дома №227. Владелец грузовика не смог самостоятельно затушить огонь, так что на место ЧП были вызваны пожарные.

Судя по снимкам, опубликованным в сети, огонь полностью уничтожил кабину. О возможных пострадавших не сообщается.

- Только что обогнали в районе нового моста, тянут на веревке все, что осталось от машины, – спустя несколько часов после произошедшего написал участник группы Денис Максименко.

А тем временем, как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, это не единственное подобное ЧП за прошедшие сутки. Так в Бийске тоже горела фура, однако на этот раз возгорание произошло не в кабине, а в прицепе. На ликвидацию стихии направили две единицы техники и пять сотрудников пожарной службы. На момент их прибытия владелец уже успел самостоятельно потушить огонь.

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