2018-11-13T18:01:09+03:00
Общество

Погода на 14 ноября 2018 года в Барнауле: гололед и -7 градусов

Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 14 ноября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 14 ноября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 14 ноября, в Барнауле ожидается спокойная погода без осадков.

Как рассказали синоптики, в краевой столице переменная облачность, в начале ночи небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -14…-16 градусов, днем поднимется до -7…-9.

По Алтайскому краю также переменная облачность, ночью в отдельных, днем в северных районах снег, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, днём до 13м/с. Ночью температура воздуха опустится до -11…-16 градусов, местами в южных и предгорных районах -18…-23, днем поднимется до -5…-10 градусов.

Кстати

Самая холодная зима в Барнауле была в 1969 году: средняя температура составила -25,1 градуса. Сама теплая - в 2007, тогда средняя температура была всего -8,6 градуса.

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