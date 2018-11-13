В центре Барнаула устранили коммунальную аварию
Коммунальную аварию, которая произошла утром 13 ноября в Барнауле на улице Димитрова, устранили в 19:00. Об этом сообщили в городской администрации.
- По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, сварочные работы на объекте завершены, с 19 часов тепло подаётся в дома. Специалисты комитета ЖКХ города и администрации Железнодорожного района проверяют наполнение систем отопления в домах, - сказано в сообщении властей.
Напомним, что из-за повреждения на теплосети диаметром 300 мм ограничили теплоснабжение в 21 многоквартирном жилом доме и корпусе Алтайского педуниверситета.
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