2018-11-13T17:35:04+03:00
Общество

В центре Барнаула устранили коммунальную аварию

Целый день без тепла находились 21 дом и корпус Алтайского педуниверситета
Дарья САВЕНКО
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Коммунальную аварию, которая произошла утром 13 ноября в Барнауле на улице Димитрова, устранили в 19:00. Об этом сообщили в городской администрации.

- По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, сварочные работы на объекте завершены, с 19 часов тепло подаётся в дома. Специалисты комитета ЖКХ города и администрации Железнодорожного района проверяют наполнение систем отопления в домах, - сказано в сообщении властей.

Напомним, что из-за повреждения на теплосети диаметром 300 мм ограничили теплоснабжение в 21 многоквартирном жилом доме и корпусе Алтайского педуниверситета.

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