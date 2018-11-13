2018-11-13T17:15:44+03:00
Происшествия

Рубцовчанка потеряла 500 тысяч рублей при продаже дома

Дарья САВЕНКО
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Мошенники списали с карты 500 тысяч рублей.Мошенники списали с карты 500 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников, после того, как выставила в интернете объявление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже дома. Через некоторое время ей позвонила потенциальная покупательница. Она сказала, что готова купить дом и готова перевести залог на личный счет. Женщина согласилась на сделку и сообщила только номер карты.

Однако позже мошенница сообщила, что отправила задаток, но при переводе ошиблась и отправила не ту сумму, о которой они изначально договаривались, и попросила подключить услугу «Мобильный банк». Женщина поверила в эту историю и подключила эту услугу, а после сообщила секретный пароль. Мошенники списали с карты 500 тысяч рублей, которые хранились на ее личном счете. Сейчас их разыскивают полицейские.

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