Рубцовчанка потеряла 500 тысяч рублей при продаже дома

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-13T17:15:44+03:00

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Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников, после того, как выставила в интернете объявление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже дома. Через некоторое время ей позвонила потенциальная покупательница. Она сказала, что готова купить дом и готова перевести залог на личный счет. Женщина согласилась на сделку и сообщила только номер карты.

Однако позже мошенница сообщила, что отправила задаток, но при переводе ошиблась и отправила не ту сумму, о которой они изначально договаривались, и попросила подключить услугу «Мобильный банк». Женщина поверила в эту историю и подключила эту услугу, а после сообщила секретный пароль. Мошенники списали с карты 500 тысяч рублей, которые хранились на ее личном счете. Сейчас их разыскивают полицейские.