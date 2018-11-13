В Алтайском крае сменился министр образования и науки

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-13T14:23:48+03:00

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Министром образования и науки Алтайского края назначен Максим Костенко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В региональном правительстве напоминают, что с 13 октября 2018 года Костенко назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки Алтайского края. На этом посту он сменил Александра Жидких, который был на этой должности с октября 2017 года.

Справка КП

Максим Костенко родился 23 мая 1975 года. В 1997 году окончил социологический факультет Алтайского государственного университета, в 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук, доцент (2009). В его активе – более сотни публикаций, включая свыше 50 научных работ (в том числе на иностранном языке) и более 30 учебно-методических пособий. Предыдущим местом работы был Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. Там он два года занимал пост ректора.