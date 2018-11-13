2018-11-13T14:23:48+03:00
Политика

В Алтайском крае сменился министр образования и науки

Документ подписал губернатор Виктор Томенко
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министром образования и науки Алтайского края назначен Максим Костенко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В региональном правительстве напоминают, что с 13 октября 2018 года Костенко назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки Алтайского края. На этом посту он сменил Александра Жидких, который был на этой должности с октября 2017 года.

Справка КП

Максим Костенко родился 23 мая 1975 года. В 1997 году окончил социологический факультет Алтайского государственного университета, в 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук, доцент (2009). В его активе – более сотни публикаций, включая свыше 50 научных работ (в том числе на иностранном языке) и более 30 учебно-методических пособий. Предыдущим местом работы был Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. Там он два года занимал пост ректора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Алтайского края пытался оторвать у полицейского мизинец
Главный Дед Мороз России побывал в музее космонавтики на Алтае
Пенсионерка развеселила пассажиров автобуса частушками
Свекловичный жом с Алтая начали экспортировать в Финляндию
Легковушки после столкновения вылетели на тротуар
В Барнауле запускается проект «Культурные сезоны»
Современный 3D-кинозал откроется в Алейске
Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии
В Барнауле на пересечении Антона Петрова-Островского перекроют движение
Интимная связь с 13-летней девочкой закончилась для барнаульца колонией
Праздник к нам приходит: алтайские полицейские поймали «черного лесоруба»
Сборная России по биатлону проводит сборы в Белокурихе
Мобильные онкологические бригады начали работать на Алтае