Житель Алтайского края пытался оторвать у полицейского мизинец

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-13T14:23:20+03:00

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Житель Первомайского района вскоре предстанет перед судом за то, что причинил участковому травму руки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина пришел в пункт полиции для того, чтобы ознакомиться с административными материалами, которые составили по его заявлению об избиении. Он не согласился с составленными документами и стал оскорблять полицейского, а затем и вовсе схватил мужчину за мизинец руки и начал его выкручивать. Участковый получил травму кисти.

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Оно направлено в суд.

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