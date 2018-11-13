Главный Дед Мороз России побывал в музее космонавтики на Алтае

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-13T13:37:02+03:00

А еще он встретился с двумя удивительными семьями

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Главный Дед Мороз России, приехавший в Алтайский край из Великого Устюга, во вторник, 13 ноября, побывал в музее космонавтики.

Он располагается в родном селе второго космонавта планеты Германа Титова – в селе Полковниково. Он осмотрел экспозицию и вместе со своим помощником – телеведущим Максимом Приваловым, сделал несколько памятных снимков. Помимо этого они встретились с семей Прохоровых, которые именно сегодня отмечают юбилей совместной жизни – 25 лет в любви и согласии!

Пользуясь случаем, Дедушка Мороз поздравил их с этим знаменательным событием и преподнес подарки для их детей – Миши, Ивана и Влады. В числе подарков была музыкальная колонка и планшет.

Дед Мороз и семья Прохоровых в музее космонавтики (фото: НТВ)

Помимо этого сказочный волшебник побывал в семье Гончаровых, где воспитываются семь детишек! Все они растут спортивными ребятами, так что в подарок на предстоящий новый год они получили трехколесный велосипед, набор шахмат, настоящую хоккейную форму от Федерации Хоккея России и многое другое. В ответ на это, Гончаровы угостили Дедушку Мороза и Максима Привалова тортом собственного приготовления.

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