2018-11-13T13:05:40+03:00
Общество

Пенсионерка развеселила пассажиров автобуса частушками

Они долго хохотали и благодарили ее за хорошее настроение
Анна СЕМИНА
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Веселая бабуляВеселая бабуля
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В Барнауле заводная пенсионерка развеселила пассажиров маршрутного автобуса частушками.

Веселую бабулю заметили сегодня, 13 ноября, в автобусе №57. Судя по всему у нее было хорошее настроение, и она решила развлечь и других пассажиров.

Частушки от бабушки в барнаульском автобусе (Barnaul22).Автор: Максим Ясенев

- А мне мама говорила: «Гуляй осторожно: под машину не ложись, под шофера – можно!», - поет бабуля. – В Барнауле на мосту грузовик взорвался. Говорят, что от шофера один глаз остался.

Данный ролик был обнародован в группе Barnaul22 в социальной сети « Вконтакте». Судя по живому отклику за кадром, пассажирам частушки от задорной бабули понравились. Ее «выступление» завершилось только лишь потому, что она прибыла в пункт назначения и поспешила по делам.

- Какая молодец! Добрая, позитивная! Вот такими и должны быть люди – открытыми, без понтов, без камня за пазухой! Человек человеку ДРУГ, а в нашей действительности, к сожалению, как в кривом зеркале, - написала в комментариях к посту участница паблика Светлана Дубинина.

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