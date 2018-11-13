Свекловичный жом с Алтая начали экспортировать в Финляндию

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-13T12:11:19+03:00

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Алтайский «Черемновский сахарный завод» начал экспорт свекловичного жома в Финляндию.

Гендиректор предприятия Александр Фадеев сообщил, что общий объем поставок составит около 10 тысяч тонн. Гранулированный жом также поставляется в другие страны. Так, в 2017 году экспорт осуществлялся в Марокко, Англию и другие.

В управлении региона по пищевой, перерабатывающей промышленности отметили, что алтайские предприятия ежегодно в другие регионы и страны отгружают 340 тысяч тонн крупяных изделий, 800 тысяч тонн муки, 80 тысяч тонн макарон, а также растительное и сливочное масло, пиво и безалкогольные напитки, мясо и субпродукты, сахар, комбикорма, шроты, жмых.

- Важной составляющей внешнеэкономической деятельности края является экспорт продукции агропромышленного комплекса, - сказали в управлении. - Основными товарами являются подсолнечное, соевое и рапсовое масла, отгружаемые в Казахстан, Китай, Узбекистан и другие государства.