Легковушки после столкновения вылетели на тротуар

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-13T12:07:39+03:00

К счастью, они никого из пешеходов не задели

Изменить размер текста: A A

Две легковушки после того, как столкнулись на дороге, вылетели на оживленный тротуар. Авария произошла во вторник, 13 ноября, в самом центре Барнаула.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. После столкновения легковушки вылетели на тротуар со стороны Главпочтамта.

По словам свидетелей происшествия, только чудом никто из пешеходов не пострадал, хотя это один из самых оживленных перекрестков. Здесь расположено много вузов и соответственно много студентов переходит эти дороги.

Что именно там произошло и кто виноват – установят сотрудники полиции.

Помимо этого еще одна авария произошла на Павловском тракте, напротив магазина «Аксиома». Столкнулись «Тойота» и «Ауди». По предварительной информации «Ауди» остановились перед пешеходным переходом, и в этот момент в него сзади врезался другой автомобиль.