В Барнауле запускается проект «Культурные сезоны»

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-13T11:27:43+03:00

Горожан ждут мастер-классы по рисованию, лекции по истории искусств и культуре русского языка

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Галерея и школа эстетического воспитания "Нагорная" при поддержке Сибирской генерирующей компании запускают новый сезон открытого образовательного проекта "Культурные сезоны".

По его итогам будут отобраны пять талантливых ребят, которые получат возможность на продолжение бесплатного обучения в школе искусств по направлению изобразительное искусство.

Напомним, что в рамках весенней серии проекта организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60-х годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.

На выставку в галерею "Нагорная" (именно там проходят все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950–1970-е годы. Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.

Помимо выставки всех участников весенних культурных сезонов ждали открытее мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и современные литературные вечера.

Всего за время весенней серии проекта в его мероприятиях приняли участие более 600 человек.

Расписание нового сезона

19 ноября 15.00 – 17.00 - открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

21 ноября 9.00 – 11. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

21 ноября 15.00 – 17. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

25 ноября 12.00 -14.00 – семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет

26 ноября 15.00 – 17.00 - открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

28 ноября 9.00 – 11. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

28 ноября 15.00 – 17. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

1 декабря 12.00 -14.00 – семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет

24 ноября 12.00 – 14.00 – лекция по истории искусств

2 декабря 12.00 -14.00 – семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет

5 декабря 9.00 – 11. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

3 декабря 15.00 – 17. 00 – открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 – 18 лет)

5 декабря 12.00 -14.00 – семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет

24 ноября 12.00 – 14.00 – лекция по истории искусств

8 декабря 12.00 -14.00 – торжественное закрытие зимней серии культурных сезонов. Награждение лучших.

Участие во всех мероприятиях проекта – бесплатное. Предварительная регистрация – обязательна.

Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 8-963-578-11-78 или написав на почту nagornayart@gmail.com

Узнать подробности можно в инстаграме проекта @cultseasons или по телефону 8-963-578-11-78.