Современный 3D-кинозал откроется в Алейске

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-13T11:21:42+03:00

Новый кинозал в Алейске Фото: пресс-службы управления Алтайского края по культуре и архивному делу

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В городе Алейске Алтайского края готовится к открытию современный 3D-кинозал. Его презентуют жителям города в четверг, 15 ноября.

Это стало возможным, благодаря победе в конкурсе от Фонда кино, который распределяет из федерального бюджета средства на переоборудование кинозалов. Алейску, как и другим малым городам, выделили около пяти миллионов рублей.

- На эти деньги приобрели необходимое оборудование: цифровой кинопроектор с возможностью показа 3D фильмов, огнестойкое проекционное окно, новый передвижной экран, заэкранные акустические системы, звуковое акустическое оборудование, - рассказывают в пресс-службе управления Алтайского края по культуре и архивному делу.

3D-кинозал расположен в Алейском Доме досуга. Рядом с ним есть удобная парковка для транспорта, а также остановки общественного транспорта. Сам кинотеатр вмещает 220 человек.

- Показ новинок российского кино, отечественных мультфильмов позволит жителям города Алейска интересно проводить свой досуг, смотреть фильмы в хорошем качестве, - уверены в администрации города.