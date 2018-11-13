Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии
Суд взыскал с жителя села Подстепное Ребрихинского района более 120 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.
Сотрудники «Алтайэнерго» обнаружили наброс провода на линию электропередачи 0,4 кВ в январе этого года. Иными словами – зафиксировали факт несанкционированного подключения к электросетям и бездоговорного пользования энергией.
- Ранее этот потребитель был отключен от электроснабжения за долги. Но вместо того, чтобы рассчитаться, он пошел на повторное нарушение закона, - рассказали в «Алтайэнерго».
Объем незаконно потребленной энергии составил более 40 тысяч киловатт/часов. Теперь гражданин обязан выплатить 124 тысячи рублей долга и административный штраф – 10 тысяч рублей (само собой, за энергию, потребленную законным путем, оплата была бы гораздо меньше).
Всего за девять месяцев специалисты «Алтайэнерго» составили более 400 актов незаконного потребления электроэнергии. В ОВД возбуждено более 200 административных дел. Судами к административной ответственности привлечено более 170 человек. Они обязаны выплатить более полутора миллионов рублей.
«Алтайэнерго» напоминает, что незаконное потребление электроэнергии и вмешательство в работу электросетевого оборудования приводит к несчастным случаям, судам и штрафам.
Если вам известны случаи самовольного подключения к ЛЭП, сообщите по телефону: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный, конфиденциальный).