СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-13T11:13:45+03:00

Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии Фото: Олег УКЛАДОВ

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Суд взыскал с жителя села Подстепное Ребрихинского района более 120 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.

Сотрудники «Алтайэнерго» обнаружили наброс провода на линию электропередачи 0,4 кВ в январе этого года. Иными словами – зафиксировали факт несанкционированного подключения к электросетям и бездоговорного пользования энергией.

- Ранее этот потребитель был отключен от электроснабжения за долги. Но вместо того, чтобы рассчитаться, он пошел на повторное нарушение закона, - рассказали в «Алтайэнерго».

Объем незаконно потребленной энергии составил более 40 тысяч киловатт/часов. Теперь гражданин обязан выплатить 124 тысячи рублей долга и административный штраф – 10 тысяч рублей (само собой, за энергию, потребленную законным путем, оплата была бы гораздо меньше).

Всего за девять месяцев специалисты «Алтайэнерго» составили более 400 актов незаконного потребления электроэнергии. В ОВД возбуждено более 200 административных дел. Судами к административной ответственности привлечено более 170 человек. Они обязаны выплатить более полутора миллионов рублей.

«Алтайэнерго» напоминает, что незаконное потребление электроэнергии и вмешательство в работу электросетевого оборудования приводит к несчастным случаям, судам и штрафам.

Если вам известны случаи самовольного подключения к ЛЭП, сообщите по телефону: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный, конфиденциальный).