В Барнауле на пересечении Антона Петрова-Островского перекроют движение

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-13T11:01:15+03:00

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С 14 ноября в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Островского перекроют движение через трамвайный переезд, стоить который начали в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проехать можно будет через существующие развороты в непосредственной близости от перекрестка.

Само строительство состоит из двух этапов. На первом там установили светофоры, дорожные знаки и пешеходные ограждения. Также на этом участке перенесли трамвайные остановки, обустроили пешеходные дорожки, подходы к пешеходным переходам, установили автобусный павильон, заасфальтировали трамвайный переезд. Во время второго этапа там изменят продольный профиль трамвайного переезда. Эти работы запланированы на 2019 год. После этого завершат обустройство переезда и откроют его для движения автомобилей.

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