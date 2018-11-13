Интимная связь с 13-летней девочкой закончилась для барнаульца колонией

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-13T10:31:35+03:00

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21-летнего жителя краевой столицы приговорили к исправительной колонии за связь с 13-летней девочкой. Инцидент произошел в мае этого года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, девочка вместе со своими знакомыми распивала спиртные напитки на улице. Домой возвращаться она не захотела. Тогда один из друзей пригласил ее переночевать в квартире общего знакомого. Там между парнем и девочкой произошел секс.

Уголовное дело возбудили по статье «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Молодой человек вину признал, однако утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Несмотря на это, суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. В ведомстве также отмечают, что на момент происшествия у него был испытательный срок за грабеж.