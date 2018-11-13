Праздник к нам приходит: алтайские полицейские поймали «черного лесоруба»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-13T10:06:00+03:00

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Полицейские Алтайского края задержали сельского жителя, который подозревается в незаконной рубке пихт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина на протяжении трех дней приезжал в лес, чтобы заготовить древесину, а после – продать. Однако у него ничего не вышло - полицейские нашли место раньше, чем он успел вывезти оттуда деревья. Стражи порядка задержали мужчину, а на месте полицейские нашли стволы деревьев и бензопилу. Также был изъят трактор ДТ-75 без государственного регистрационного знака, с помощью которого подозреваемый вывозил из леса незаконно заготовленную древесину.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. По предварительным данным, ущерб составил более 180 тысяч рублей. Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Ведется следствие.