СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-13T09:43:50+03:00

Спортсмены не только тренируются здесь, но и восстанавливаются

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Юношеская сборная России по биатлону проводит сборы в Белокурихе. Тренировки проходят на базе лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».

Это первые сборы профессиональных спортсменов на территории строящегося курорта Белокуриха-2. В составе сборной России 12 биатлонистов из Тюменской, Смоленской, Московской, Ленинградской областей, республик Мордовии и Удмуртии.

– Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» хорош тем, что расположен на мягкой, комфортной высоте – 800 метров. К тому же, естественный горный рельеф позволяет делать дистанции любой сложности. Учитывая это, Союз биатлонистов России рассматривает лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» как базу для подготовки юношеской и молодежной сборных страны к Зимним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Лозанне в 2020 году, чтобы уже из Белокурихи непосредственно стартовать в Швейцарию, - заявил член правления СБР Юрий Векшин.

Тренер юношеской сборной Евгений Панков также хорошо оценил условия для подготовки его команды. Причем в Белокурихе можно не только давать физическую нагрузку, но и восстанавливаться.