2018-11-13T08:34:59+03:00
Общество

Мобильные онкологические бригады начали работать на Алтае

Они уже выявили девять человек с подозрениями на злокачественное образование
Анна СЕМИНА
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Мобильные бригады врачей-онкологов из центра «Надежда» начали разъезжать по Алтайскому краю.

Как сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в состав бригады вошли онколог-маммолог, онколог-гинеколог, общий онколог и врач УЗИ. Во время своей работы они не только проводили консультации пациентов, но также проводили ультразвуковые исследования, забор биоматериала для проведения онкоцитологического исследования. Так в Троицке и отдаленных селах района медики осмотрели 110 пациентов.

- Особенность такого формата работы заключается в том, что врачи ЦРБ заранее подготовили к нашему приезду пациентов группы высокого онкологического риска – с характерными жалобами, узловыми образованиями. Поэтому мы не осматривали всех подряд, а работали с целевой группой больных, как и должно быть в специализированных медицинских учреждениях третьего уровня, - рассказал руководитель выездной онкологической бригады Александр Шаринский.

В итоге специалисты выявили девять человек, у которых имеются подозрения на злокачественное образование. Им выдали талоны на прием в краевой онкоцентр «Надежда». Там их ждет уточняющая диагностика.

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