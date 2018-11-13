2018-11-13T08:15:20+03:00
Экономика

В Алтайском крае обсудили эффективность патентной системы налогообложения

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В Алтайском крае обсудили эффективность патентной системы налогообложенияВ Алтайском крае обсудили эффективность патентной системы налогообложенияФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле 12 ноября на заседании внутрипартийной платформы «Единой России» по поддержке предпринимательской инициативы обсудили проблемы и перспективы применения патентной системы налогообложения на территории региона. Участники мероприятия внесли свои предложения о том, как повысить ее привлекательность для бизнеса.

В крае активно применяется ЕНВД, который позволяет по определенным параметрам оптимизировать страховые взносы. Патентная система же такого преимущества не имеет. В среднем патент обходится предпринимателю примерно в 40 тыс. рублей, однако помимо этого нужно заплатить еще 30 с лишним тыс. страховых взносов.

Собравшиеся пришли к выводу, что без решения вопросов страховых взносов патентная система навряд ли будет эффективна. Но это регулируется в рамках федеральных законов. На уровне региона же по возможности необходимо снизить ПВГД (потенциально возможный годовой доход – прим. ред.) по приоритетным видам деятельности, а также увеличить понижающий коэффициент для ряда территорий.

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