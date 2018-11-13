В Барнауле без тепла остались 21 дом и корпус педуниверситета

СЕГОДНЯ 08:12 2018-11-13T08:57:01+03:00

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Утром, 13 ноября, специалисты Барнаульской теплосетевой компании обнаружили повреждение на теплосети диаметром 300 мм по адресу ул. Димитрова, 161.

- Этот участок имеет высокую степень износа. Его эксплуатируют более 40 лет, что почти в полтора раза выше нормативного срока, - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Повреждение зафиксировано в 9 часов 10 минут. В 10 часов 40 минут для устранения дефекта ограничили теплоснабжение в 21 многоквартирном жилом доме и корпусе Алтайского педуниверситета.

- Сейчас повреждение на теплосети локализовано, ведутся ремонтные работы. В течение ближайших полутора часов теплоснабжение большей части отключенных зданий будет восстановлено, - отметили в СГК.

В ремонтных работах задействованы три бригады из 14 человек и 10 единиц спецтехники.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.