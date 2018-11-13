2018-11-13T08:30:00+03:00
Общество

Через Барнаул пройдет новый поезд Россия-Казахстан

Составы будут формировать из плацкартных и купейных вагонов
Дарья САВЕНКО
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Маршрут нового международного поезда сообщением Россия - Казахстан пройдет через Алтайский край.

Как сообщили в компании «РЖД», международный поезд №363/364 ТомскКараганда начнет курсировать с 9 декабря 2018 года. Маршрут пройдет через Новосибирск, Барнаул, Кулунду, Павлодар, Астану. Составы будут формировать из плацкартных и купейных вагонов.

Поезд будет курсировать через день, отправляясь по нечетным дням из Томска в 17:08, из Караганды - в 23:24. Продажа билетов уже открыта. Купить его можно на официальном сайте «РЖД», в билетных кассах и при помощи мобильного приложения.

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