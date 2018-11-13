Через Барнаул пройдет новый поезд Россия-Казахстан

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-13T08:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Маршрут нового международного поезда сообщением Россия - Казахстан пройдет через Алтайский край.

Как сообщили в компании «РЖД», международный поезд №363/364 Томск – Караганда начнет курсировать с 9 декабря 2018 года. Маршрут пройдет через Новосибирск, Барнаул, Кулунду, Павлодар, Астану. Составы будут формировать из плацкартных и купейных вагонов.

Поезд будет курсировать через день, отправляясь по нечетным дням из Томска в 17:08, из Караганды - в 23:24. Продажа билетов уже открыта. Купить его можно на официальном сайте «РЖД», в билетных кассах и при помощи мобильного приложения.

Читайте также

Барнаульский аэропорт перешел на другое расписание

Зимой из столицы Алтайского края в Москву рейсы будут выполнять не только традиционные Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии», но также и авиакомпания Nordwind (подробнее).