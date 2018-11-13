2018-11-13T08:07:43+03:00
Общество

64 ребенка из Алтайского края посетят Кремлевскую елку

Это победители олимпиад и отличники
Анна СЕМИНА
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ЕлкаЕлкаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае сформировали делегацию, которая отправится в Москву для участия в Кремлевской елке.

Накануне, 12 ноября, в правительстве региона состоялось оперативное совещание по этому поводу. Врио министра образования и науки Максим Костенко рассказал губернатору Виктору Томенко о том, как проходит подготовка к поездке.

- 22 декабря в Москву отправляется 80 человек, из которых 64 ребенка и 16 сопровождающих, - сообщает официальный сайт правительства региона.

Максим Костенко рассказал, что в столице нашей родины отправятся победители олимпиад, отличники, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из семей военнослужащих и так далее.

А вот для тех, кто останется дома, тоже приготовили театрализованные представления. Они в частности пройдут в театре драмы с 22 по 28 декабря. Помимо этого школьникам подарят сладкие подарки. Для ребятишек приобретут около 128 тысяч кулечков.

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