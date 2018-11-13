Алтайски медуниверситет проведет день открытых дверей Научного общества молодых ученых и студентов

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-13T07:50:22+03:00

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15 ноября в Алтайском медуниверситете состоится День открытых дверей Научного общества молодых ученых и студентов вуза (НОМУИС). К участию в мероприятии приглашаются школьники старших классов, будущие выпускники колледжей, студенты младших курсов АГМУ.

Гостям Дня открытых дверей расскажут о Научном обществе молодых ученых, ознакомят с направлениями работы научных кружков, проведут зрелищные мастер-классы по разным направлениям медицины.

Алтайски медуниверситет проведет день открытых дверей Научного общества молодых ученых и студентовФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Школьникам и студентам предложат наложить повязку, остановить «кровотечение», освоить технику хирургического шва на бананах, провести лапароскопические манипуляции, сердечно-легочную реанимацию на манекенах Симуляционного центра, диагностику кожи, определить группу крови и резус-фактор и другое. Также в программе – дегустация продукции Центра медико-биологических исследований и малого инновационного предприятия АГМУ.

Мероприятие откроется в актовом зале главного корпуса АГМУ (пр-кт Ленина, 40, четвертый этаж) в 13 часов. Ознакомиться с программой Дня открытых дверей НОМУИС можно перейдя по данной ссылке.

По вопросам участия обращаться по телефону: (3852) 566-868, электронной почте: nomuis.agmu@mail.ru.