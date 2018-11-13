В Бийске иномарка врезалась в КамАЗ дорожников и перевернулась

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-13T07:35:52+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и иномарки произошло в понедельник, 12 ноября, в Бийске на пересечении улиц Горно-Алтайской и Ленинградской.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», грузовик с желтым проблесковым маячком ехал по второстепенной дороге, а легковая иномарка - по главной. Honda врезалась в скребок КамАЗа, перевернулась в воздухе, сбила дорожный знак и встала на колеса.

К машине сразу же подбежали очевидцы ДТП. О пострадавших не известно.

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