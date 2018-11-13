2018-11-13T07:31:46+03:00
Общество

Не ждите «Черной пятницы» - скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня!

САПОЖКОВА Александра
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Фото: Павел Беркут germangraffФото: Павел Беркут germangraff
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«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр. Акция действует на вылеты с 12 ноября по 25 декабря и с 3 января по 20 февраля для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, и с 12 ноября по 20 февраля для прямых рейсов.

Полный список направлений смотрите на специальной странице сайта.

Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» - регистрируйтесь на сайте и получайте 500 рублей приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.

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