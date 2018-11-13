Один человек погиб во время пожара в жилом доме

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-13T06:59:11+03:00

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Пожар, произошедший накануне вечером, 12 ноября, в Барнауле, унес жизнь одного человека.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, звонок на пульт дежурного поступил в 22.11 по местному времени. Произошел пожар в четырехэтажном жилом доме в переулке Малый Прудской. Горела квартира на последнем этаже.

Для ликвидации возгорания на место ЧП направили 24 человека личного состава, и пять единиц техники. К моменту их прибытия десять жильцов данного дома уже эвакуировались самостоятельно. Спасатели вывели пятерых, в том числе троих из горящей квартиры и еще двоих из соседней.

В 22.28 пожар был полностью ликвидирован. За эти несколько минут пожар успел полностью охватить помещение в 15 квадратных метров. Огнем повреждены внутреннее убранство: мебель и вещи. Самое главное, что в результате пожара погиб один человек, еще один пострадал.