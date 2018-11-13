Барнаулец вышел из тюрьмы, но захотел вернуться обратно

СЕГОДНЯ 04:39 2018-11-13T04:39:32+03:00

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Жителю Барнаула вновь грозит лишение свободы за ограбление мужчины.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее неоднократно судимый барнаулец, освободившись 14 июня 2018 года из мест лишения свободы, решил это отметить. К сожалению, на путь правильный он решил не вставать. Уже на следующий день, после распития спиртного, он подошел на улице к незнакомцу и попросил сотовый телефон, чтобы позвонить. Тот ответил отказом. Это не понравилось нетрезвому горожанину, и он два раза ударил по лицу прохожего. После похитил сотовый телефон марки «LG» и скрылся.

Вскоре его задержали. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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