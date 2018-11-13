13 ноября в Барнауле пройдет праздник с Дедом Морозом из Устюга

СЕГОДНЯ 04:21 2018-11-13T04:22:01+03:00

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Во вторник, 13 ноября 2018 года, в Барнауле пройдет общегородской праздник с Дедом Морозом из Великого Устюга.

В этом году резиденция Алтайского Деда Мороза переехала в другое место, так что гостей ждут у ТРЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16). Встретит Дед мороз детей и их родителей в 15:00. В программе мероприятия - масштабная развлекательная программа, игры, конкурсы и хороводы. Помимо этого будет работать фотозона с волшебным троном, а также здесь установят новогоднюю елку.

Напомним, что в понедельник, 12 ноября, всероссийский Дед Мороз прибыл в Барнаул в рамках турне по стране. В список городов, где побывает волшебник, вошло всего 22 пункта: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск и другие.

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