2018-11-13T05:15:22+03:00
Общество

Погода на 13 ноября 2018 года в Барнауле: потепление

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Днем температура поднимется до -8...-10 градусов.Днем температура поднимется до -8...-10 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

После нескольких дней мороза, в Алтайский край пришло потепление – днем 13 ноября 2018 года столбик термометра опустится всего до -8…-10 градусов.

Как сообщили синоптики, во вторник, 13 ноября, отдельных районах Алтайского края снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем -5…-10 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -15 градусов.

В Барнауле небольшой снег, на дорогах гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с. Днем температура поднимется до -8...-10 градусов.

Читайте также

Грипп не за горами: как уберечься

В Алтайском крае снижается число заболевших ОРВИ – за прошлую неделю в поликлиники обратились менее 12,5 тысяч человек. Этому способствовали школьные каникулы (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24