Погода на 13 ноября 2018 года в Барнауле: потепление

СЕГОДНЯ 04:06 2018-11-13T05:15:22+03:00

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После нескольких дней мороза, в Алтайский край пришло потепление – днем 13 ноября 2018 года столбик термометра опустится всего до -8…-10 градусов.

Как сообщили синоптики, во вторник, 13 ноября, отдельных районах Алтайского края снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем -5…-10 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -15 градусов.

В Барнауле небольшой снег, на дорогах гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с. Днем температура поднимется до -8...-10 градусов.

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