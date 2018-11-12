В барнаульской мастерской скончался мужчина

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-12T16:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в частной мастерской, которая находится по адресу Папанинцев 15, скончался мужчина.

Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщили очевидцы в сообществе в социальной сети «Инцидент Барнаул». По предварительным данным, мужчина умер в помещении мастерской.

На месте происшествия работали криминалисты, но официальная причина смерти пока не называется. Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю, на теле погибшего нет признаков насильственной смерти. Гибель мужчины не имеет криминального характера.

Читайте также: В Славгороде буйного мужчину отправили в колонию-поселение. Он едва не убил родного брата своей сожительницы.

Как сообщает пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, дело в том, что женщина страдала от домашнего насилия и рассказывала об этом брату. Тот вступался за свою сестру. Это надоело 25-летнему супругу и он, будучи пьяным, взял без спроса охотничье ружье у местного фермера и приехал в свой дом, зная, что родственник находится в гостях. Он несколько раз выстрелил в брата жены, но мужчине удалось увернуться, а затем и вовсе отобрать ружье.