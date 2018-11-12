2018-11-12T16:17:20+03:00
Общество

Бывший пресс-секретарь Карлина займется информационной политикой АКЗС

Иван ОЛЕКСЮК
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Андрей ЛяпуновАндрей ЛяпуновФото: Олег УКЛАДОВ
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Андрей Ляпунов, бывший пресс-секретарь Александра Карлина и руководитель департамента по информационной политике, будет работать в краевом заксобрании.

Соответствующие документы опубликованы на портале АКЗС. Из них следует, что на пост начальника информационно-аналитического управления аппарата заксобрания претендовали 16 человек. Часть из них не явилась на тестирование и индивидуальное собеседование.

Напомним, Андрей Федорович оставил свой пост в краевой администрации 8 октября по решению нового губернатора Виктора Томенко. Сам Андрей Ляпунов так прокомментировал свою отставку:

– Губернатор сегодня принял решение о прекращении моих полномочий как начальника департамента по информационной политики и пресс-секретаря руководителя региона. Я сам написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мне кажется, это ожидаемое и логичное решение. Губернатор взял курс на обновление региона. Естественно, и человек, который озвучивает публичную позицию губернатора и правительства должен быть новым.

Напомним, сейчас должность руководителя департамента информационной политики при правительстве региона занимает Дмитрий Негреев, бывший главред «Сибирской медиагруппы».

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