Алтайский заповедник объяснил, почему ноябрь - месяц старушек
Оказывается коренные алтайцы считают ноябрь месяцем старушек, по алтайски - куртынак ай. Объясняют такое смешное название алтайцы очень просто: дни в ноябре настолько короткие, что бабушки не успевают завязать свои пояса. Об этом сообщил сайт Алтайского государственного биосферного заповедника. Портал регулярно публикует национальный месяцеслов.
А еще ноябрь алтайцы именуют месяцем малого ветра или месяцем вхождения силы мороза (по алтайски - кучурген ай), а также месяцем большого мороза (кырлач).
Следующий месяц – декабрь, согласно алтайскому календарю будет называться месяцем косули (кышкы куран ай).
Как и многие народности, коренные алтайцы использовали календарь двенадцатилетнего животного цикла. Названия месяцев у южных и северных алтайцев часто не совпадали.