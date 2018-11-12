2018-11-12T14:12:24+03:00
Общество

Алтайский заповедник объяснил, почему ноябрь - месяц старушек

Сайт учреждения регулярно публикует национальный месяцеслов
Анна АДАМАЙТЕС
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Следующий месяц – декабрь, согласно алтайскому календарю будет называться месяцем косулиСледующий месяц – декабрь, согласно алтайскому календарю будет называться месяцем косулиФото: Анна АДАМАЙТЕС
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Оказывается коренные алтайцы считают ноябрь месяцем старушек, по алтайски - куртынак ай. Объясняют такое смешное название алтайцы очень просто: дни в ноябре настолько короткие, что бабушки не успевают завязать свои пояса. Об этом сообщил сайт Алтайского государственного биосферного заповедника. Портал регулярно публикует национальный месяцеслов.

А еще ноябрь алтайцы именуют месяцем малого ветра или месяцем вхождения силы мороза (по алтайски - кучурген ай), а также месяцем большого мороза (кырлач).

Следующий месяц – декабрь, согласно алтайскому календарю будет называться месяцем косули (кышкы куран ай).

Как и многие народности, коренные алтайцы использовали календарь двенадцатилетнего животного цикла. Названия месяцев у южных и северных алтайцев часто не совпадали.

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