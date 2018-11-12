Алтайский край признан одним из самых протестных регионов

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-12T13:44:51+03:00

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Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов, где прошло больше всего самых крупных по количеству участников акций в 2017-2018 гг. Данные огласил Центр экономических и политических реформ. Крупными по численности организация считала акции с участниками от 1000 человек.

Кроме Алтая в десятку вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Челябинская, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Оренбургская, Свердловская области.

Чаще всего, по мнению исследователей Центра, народ собирался, чтобы протестовать против пенсионной реформы правительства. Кстати, в пенсионных акциях Алтай – тоже в числе лидеров. На эти акции, утверждают эксперты Центра, чаще всего выводили людей представители КПРФ.

Справка «КП»

Центр экономических и политических реформ – общественная организация, занимается изучением макроэкономических, политических и социальных процессов в Российской Федерации. А также исследованием экономических и политических проблем российских регионов.