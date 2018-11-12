Движение на Старом мосту ограничат в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-12T13:30:17+03:00

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В Барнауле введут ограничение движения по Старому мосту через реку Обь.

Как сообщают в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», в частности, ограничение будет действовать в ближайшие дни, 14 и 15 ноября.

- В данный период движение по Старому коммунальному мосту Барнаула будет частично ограничено с 9 утра до 16 часов по местному времени, - поясняют в ведомстве.

В частности речь идет о полосе движения в сторону из Новоалтайска в Барнаул. При этом проехать по мосту в направлении из Барнаула в Новоалтайск можно будет. Данная полоса будет открыта. Как и прежде ограничения вызваны ремонтом деформационных швов.

Для того чтобы обеспечить безопасность движения в данный период, около моста будут дежурить экипажи Госавтоинспекции.

В случае необходимости водители могут обратиться по номеру диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59.