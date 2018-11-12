МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное лекарство для лечения грибка*
МИЗОЛ Эвалар лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай
Устраняет зуд и жжение.
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!**
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
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* Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
**По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
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