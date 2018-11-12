МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное лекарство для лечения грибка*

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-12T13:29:36+03:00

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МИЗОЛ Эвалар лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:

- Микозы

- Кандидозы

- Дерматомикозы

- Лишай

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* Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

**По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

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