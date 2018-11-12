2018-11-12T13:29:36+03:00
На здоровье

МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное лекарство для лечения грибка*

САПОЖКОВА Александра
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МИЗОЛ ЭваларМИЗОЛ Эвалар
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МИЗОЛ Эвалар лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:

- Микозы

- Кандидозы

- Дерматомикозы

- Лишай

Устраняет зуд и жжение.

На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!**

Удобно! Применение 1 раз в день!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: Балтийская, 23, 55-68-48; Ленина, 113, 55-78-69; Социалистический 128, 55-34-11; Строителей 117, 57-94-57; Павловский тракт 132, 47-46-68; Попова 40, 43-16-05; Любимая: 66-93-19; Формула здоровья: 25-36-08; Новоалтайск Доктор БэП: 4-77-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

**По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

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