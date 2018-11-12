2018-11-12T11:37:46+03:00
Происшествия

ДТП в Барнауле парализовало движение трамваев

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
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Днем, 12 ноября, в Барнауле на улице Советской Армии случилось дорожно-транспортное происшествие, которое парализовало движение трамваев.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», напротив заправки "Роснефть" (59а) на рельсах столкнулись два легковых автомобиля. В итоге трамваи не могли ехать в обе стороны.

О пострадавших не известно.

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Автобус вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода

Маршрутный автобус на большой скорости вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода. Инцидент произошел в воскресенье, 11 ноября, в Барнауле.

Авария произошла на улице Малахова в районе 8.20 утра. Маршрутный автобус большой вместимости в районе остановки "Столовая Бия" дабы не врезаться в остановившуюся перед "зеброй" машину и не сбить пешехода принимает решение вывернуть руль и уйти влево. Таким образом он оказывается на трамвайных путях (подробнее)

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