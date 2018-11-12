2018-11-12T11:28:50+03:00
Общество

Почти 500 лебедей прилетели на зимовку в Алтайский край

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Официально зимний туристический сезон откроется 1 декабряОфициально зимний туристический сезон откроется 1 декабряФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В Алтайский край пришли настоящий холода, а вместе с ними на озера Советского района прилетели и лебеди. Уже сейчас насчитывается около 500 особей.

Как сообщили в Алтайтурценте, с каждым годом количество птиц на озере растет, потому что прилетают туда лебеди со своим потомством. Их привлекают незамерзающие озера, а также еда – ежегодно заготавливается порядка 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.

Официально зимний туристический сезон на озере «Светлом» откроется 1 декабря праздником «Алтайская зимовка». Однако первые туристы уже начали приезжать на озеро в надежде увидеть кликунов. Говорят, что они приносят счастье.

Читайте также

В программе «Алтайской зимовки-2018» появились горы, пещеры и катание на коньках

Первый зимний праздник «Алтайская зимовка» в 2018 году пройдет с 29 ноября по 2 декабря. Основные и самые интересные мероприятия ожидаются 1 декабря (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайский заповедник объяснил, почему ноябрь - месяц старушек
Алтайский край признан одним из самых протестных регионов
Движение на Старом мосту ограничат в Барнауле
МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное лекарство для лечения грибка*
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
ДТП в Барнауле парализовало движение трамваев
На имущество гендиректора «Алейского мясокомбината» наложили арест
Погода на 13-14 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и без осадков
Потрясающее явление – гало наблюдали в Барнауле
«Скорая помощь» слетела в кювет на алтайской трассе
В Славгороде едва не убили мужчину, заступавшегося за сестру
Шефскую помощь оказывают предприятия Октябрьского района школам и детсадам
Гололед и снег: 107 автомобилей работают на дорогах Барнаула
Новый вид мошенничества: с людей требуют деньги за расследование преступлений
Барнаульца обманули при продаже детских санок
Пьяный водитель «уложил» иномарку на крышу
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Что такое глютен и чем он опасен
«Калдина» и «семерка» столкнулись на алтайской трассе
Алтайский Дед Мороз переезжает в новый дом
Половина Рубцовска оставалась без тепла после коммунальной аварии
Повреждение на теплотрассе в Барнауле устранили
Две легковушки разбились в Барнауле