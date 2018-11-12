Почти 500 лебедей прилетели на зимовку в Алтайский край

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-12T11:28:50+03:00

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В Алтайский край пришли настоящий холода, а вместе с ними на озера Советского района прилетели и лебеди. Уже сейчас насчитывается около 500 особей.

Как сообщили в Алтайтурценте, с каждым годом количество птиц на озере растет, потому что прилетают туда лебеди со своим потомством. Их привлекают незамерзающие озера, а также еда – ежегодно заготавливается порядка 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.

Официально зимний туристический сезон на озере «Светлом» откроется 1 декабря праздником «Алтайская зимовка». Однако первые туристы уже начали приезжать на озеро в надежде увидеть кликунов. Говорят, что они приносят счастье.

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