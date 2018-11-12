2018-11-12T10:55:30+03:00
Происшествия

На имущество гендиректора «Алейского мясокомбината» наложили арест

Его будут судить за неуплату налогов
САПОЖКОВА Александра
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Гендиректор крупного предприятия пойдет под суд, на его имущество наложен арестГендиректор крупного предприятия пойдет под суд, на его имущество наложен арестФото: Олег УКЛАДОВ
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Гендиректор «Алейского мясокомбината» пойдет под суд за неуплату налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

- В 2015-2016 годах обвиняемый искусственно создал право на получение налоговых вычетов от якобы приобретенных товарах от двух фирм на сумму более 32 миллионов рублей. В действительности продукцию фирмы не поставляли и обязанности по уплате НДС не осуществляли. В связи с чем налог на указанную сумму не поступил в бюджет, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Во время следствия обвиняемый вину признал. Для возмещения ущерба на имущество предпринимателя наложили арест на сумму более 9 млн рублей. Уголовное дело (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) направлено в суд.

Отмечается, что основным видом деятельности мясокомбината является производство и реализация мясной продукции, организация цехов по переработке мяса, создание торговых точек.

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