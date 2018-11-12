2018-11-12T10:19:05+03:00
Общество

Погода на 13-14 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и без осадков

Синоптики рассказали о погоде на 13-14 ноября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Погода на 13-14 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и без осадковПогода на 13-14 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и без осадковФото: Дарья САВЕНКО
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После нескольких дней мороза, в Алтайский край идет потепление – днем столбик термометра будет опускаться до -8…-10 градусов.

Как сообщили синоптики, во вторник, 13 ноября, отдельных районах Алтайского края снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью ожидается -13…-18, местами в восточных и предгорных районах -20…-25 градусов. Днем -5…-10, местами в восточных и предгорных районах до -15 градусов.

В Барнауле небольшой снег, на дорогах гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура опустится до -15...-17, а днем поднимется до -8...-10 градусов.

В среду, 14 ноября, в северо-западных районах Алтайского края снег, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температура составит -13...-18 градусов, а днем – от -6 до -11.

В Барнауле без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью ожидается от -13...-15, а днем до -7...-9 градусов.

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