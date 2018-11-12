Потрясающее явление – гало наблюдали в Барнауле
Жители Барнаула сегодня, 12 ноября, наблюдали такое потярсающее явление, как гало.
Гало над БарнауломФото: Олег УКЛАДОВ
Горожане делятся снимками и впечатлениями в соцсетях:
- Очень красивое зрелище!
Гало над БарнауломФото: Олег УКЛАДОВ
- А мы вчера видели, правда, не запечатлели. Что-то вроде северного сияния. Сначала подумали, что радуга, но совсем маленький клочек.- Ходили на встречу с Дедом Морозом в Нагорный парк, видели, это очень красиво!
- На севере так каждый день.
Скриншот с паблика "Барнаул"
Кстати, небесное явление (оно появляется в морозы) радует барнаульцев уже третий день. Его наблюдали не только сегодня и вчера, но и позавчера.
Как гласит «Википедия», гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света (Солнца и Луны, иногда мощных фонарей). Вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
Скриншот с паблика "Барнаул"
Скриншот с паблика "Барнаул"
Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни (так называемая алмазная пыль).