Шефскую помощь оказывают предприятия Октябрьского района школам и детсадам

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-12T08:28:16+03:00

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В Барнауле подвели промежуточные итоги шефского сотрудничества предприятий Октябрьского района с детскими садами и школами. Соглашения о сотрудничестве были подписаны в ноябре 2016 года по инициативе главы администрации района Вячеслава Новикова.

На протяжении двух лет предприятия оказывали школам финансовую помощь в ремонте помещений, покупке оборудования, обустройстве спортплощадок, приобретении хозинвентаря. К тому же у школьников появилось больше возможностей проявить себя на Всероссийских конкурсах. Так, кадеты из школы №52 благодаря ИП Емелин (торговая марка «Плавыч») весной съездили в Москву на Всероссийские суворовские сборы. Ребята из 53-й школы с помощью Барнаульской ТЭЦ-2 побывали в Сочи на Всероссийском научно-техническом конкурсе в образовательном центре «Сириус». А «Барнаульский водоканала» провел занимательные уроки «Чистой воды» в гимназии №74 и поддержал участие поисковиков гимназии в Международной «Вахте памяти» в Смоленске.

Один из аспектов сотрудничества - профориентационная работа. Особенно хорошо она поставлена в таких шефских парах как Барнаульский вагоноремонтный завод и школа №70, лицей №130 «РАЭПШ» и Сибирьавтоцентр, ТЭЦ-2 и школа №53, Барнаульский водоканал и гимназия №74. Например, в школе №53 ежегодно проводят вечер встречи с ветеранами ТЭЦ-2, а также совместные спортивные праздники.

С начала 2018 года аналогичные соглашения заключили детские сады. Так, детскому саду № 56 торговый центр «Алтай» оказал помощь в проведении конкурса чтецов. Детсаду №16 «Кораблик» предприниматель Вячеслав Красулин привез 112 кг краски для ремонта музыкального и спортивного залов. Алтайский сталелитейный завод помог детсаду №45 отремонтировать ограждение, заменить стеллаж, изготовить оборудование для игровой метеоплощадки, сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района.

Кстати

Из письма родителей, учителей, школьников лицея №130 «РАЭПШ»:

"У лицея замечательные шефы – добровольцы: ЗАО «Сибирьавтоцентр», руководитель Валерий Касплер, и Автобаза №1, руководитель Роман Репа. Они сами предлагают поддержку, сами принимают участие в нужных школе делах. Их об этом просить не надо!

И как радуемся мы все, когда в лицее появляется новое спортивное оборудование, кулинарная техника для кабинета домоводства. А сколько делается такого, что вроде бы не видно, но без этого не обойтись: вывоз строительного мусора и опавшей листвы, уборка тополей после урагана, благоустройство пришкольной территории ремонт канализационной системы, предоставление автобусов для сотрудников, установка новейшего светового оборудования в спортзале.

И хоть год волонтера заканчивается, мы-то знаем, что добрые дела делаются не по календарю".