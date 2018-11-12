Гололед и снег: 107 автомобилей работают на дорогах Барнаула

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-12T08:03:20+03:00

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Ежедневно на улицы Барнаула выходят 107 снегоуборочных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с гололедом и снегом борются четыре пескоразбрасывателя,12 коммунальных машин, восемь тракторов со щетками и 16 тракторов с ковшами (КУН), три автогрейдера, три бульдозера, четыре шнекоротора. На погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы работают в настоящий момент четыре лаповых и семь фронтальных снегопогрузчиков, а также и 45 самосвалов.

Тем не менее, без ручного труда по-прежнему не обойтись: ежедневно в работе задействуют 85 дорожников, которые помогают убирать территорию.

Силами городской дорожной службы от снега и наледи каждый день очищают 620 тысяч «квадратов» тротуара.

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