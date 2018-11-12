Новый вид мошенничества: с людей требуют деньги за расследование преступлений

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-12T07:58:03+03:00

Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто совершает покупки через Интернет Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

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Жителей Алтайского края предупреждают о новом виде мошенничества.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в основном, жертвами злоумышленников становятся те, кто совершает покупки через Интернет.

- Неизвестные требуют перечислить деньги за якобы оказание юридических услуг в рамках расследования уголовных дел, связанных со сбытом фальсифицированной продукции,- рассказали в ведомстве.

Там также пояснили, что следственные органы осуществляют свои полномочия бесплатно. Любые требования перечислить средства за расследование преступления - попытка похитить деньги. Закон уплаты каких-либо регистрационных сборов не предусматривает.

Заявления о подобных мошенничествах уже поступили от нескольких жителей региона. Если вы также столкнулись с подобным преступлением, обратитесь в отдел полиции по месту жительства, указав электронные адреса и телефоны мошенников.

Также можно обратиться в следственное управление по адресу: Барнаул, ул. Воровского, 106, или позвонить по телефону доверия (3852) 29-80-94.