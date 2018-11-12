Барнаульца обманули при продаже детских санок

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-12T07:28:47+03:00

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Житель Барнаула стал жертвой мошенников, когда продавал санки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летний горожанин опубликовал в интернете объявление о продаже детских санок. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником комиссионного магазина, и сказал, что готов купить их. При этом, он сказал, что заплатить может только перечислением на карту. Житель Барнаула сказал данные своей банковской карты и смс, которые пришли ему. Однако вместо зачисления, у него списались 6300 рублей.

Полицейские установили, что номер телефона, по которому подозреваемый звонил потерпевшему, зарегистрирован в Москве. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские обращаются к жителям края с просьбой быть внимательными и бдительными при совершении сделок с помощью интернет-ресурсов.