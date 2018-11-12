Что такое глютен и чем он опасен

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-12T06:34:18+03:00

Все чаще производители позиционируют свои продукты, как безглютеновые

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Глютен – это белок клейковины, которая содержится в подавляющем большинстве растительных продуктов, таких как пшеница, рожь, овес, ячмень.

Определение процентного содержания клейковины в сырье для пищевых продуктов (зерно, мука) имеет большое значение. С каждым годом количество больных целиакией увеличивается и больший процент приходится на детское население.

Целиакия – генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен (клейковина). Чувствительность к глютену может вызывать нарушения в любом органе, но при этом необязательно затрагивать тонкий кишечник, как при целиакии. Так, даже если человек не страдает этим заболеванием, его тело, в том числе мозг, находится в ситуации повышенного риска. Глютен мешает усваивать питательные вещества, плохо переваренная пища превращается в пастообразное вещество, которое раздражает слизистую оболочку тонкого кишечника.

Для людей, входящих в группу риска, крайне важно знать количественное содержание клейковины в продуктах, перед непосредственным употреблением опасного продукта в пищу. Для определения количественного содержания клейковины в сырье, которое будет в дальнейшем использоваться для приготовления продуктов питания, необходимо провести химический анализ с использованием лабораторного оборудования.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение данных исследований.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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