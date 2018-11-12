«Калдина» и «семерка» столкнулись на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 04:29 2018-11-12T04:30:36+03:00

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В минувшие выходные на алтайской трассе столкнулись два автомобиля. Участники ДТП просят откликнуться возможных свидетелей, у которых есть запись момента аварии на видеорегистраторе.

Как сообщается в паблике «Барнаул 22», 10 ноября около 19:30 на трассе Бийск-Барнаул произошло ДТП. «Калдина» шла со стороны Бийска, на встречку выехала «семерка». В результате произошло столкновение, есть пострадавшие.

- Я оттормозилась, как могла, и на обочину уходила, но не успела, поэтому удар не в лоб, а в бок пришелся, чуть-чуть не успела, - пишет хозяйка иномарки в социальных сетях. - Встречных машин ехала целая колонна. Может, есть у кого-то запись с регистратора? Прошу скинуть. Заранее спасибо!

- Ужас, конечно, в семерке ребёнок был, вот куда так ехать, - пишет в паблике Егор Взглядов.