2018-11-12T04:20:29+03:00
Общество

Алтайский Дед Мороз переезжает в новый дом

Его презентация состоится 13 ноября
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Дед Мороз (Фото: пресс-служба резиденции)Дед Мороз (Фото: пресс-служба резиденции)
Изменить размер текста:

Алтайский Дед Мороз перевез свою официальную резиденцию в новое место. Теперь она располагается в ТРЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16).

Она располагается на территории более одной тысячи квадратных метров. Торжественная презентация резиденции состоится во вторник, 13 ноября. Как раз в этот день на парковке перед ТРЦ пройдет общегородской праздник с участием главного Деда Мороза России. Уже сегодня он прибывает в Барнаул. Кстати, увидеть его можно будет уже через пару часов. Ровно в 10.00 состоится долгожданная встреча двух Дедушек. Горожан ждут в Нагорном парке.

А вот в День рождения, 18 ноября, алтайский Дед Мороз приглашает на экскурсии по резиденции. Их будут проводить ежедневно, до 10 января. Также гостей ждут спектакли, театрализованные представления и многое другое.

Время посещения: 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 - без выходных.

Подробности по телефону: 8(3852) 60-80-99.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Калдина» и «семерка» столкнулись на алтайской трассе
Половина Рубцовска оставалась без тепла после коммунальной аварии
Повреждение на теплотрассе в Барнауле устранили
Две легковушки разбились в Барнауле
Автобус вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода
Трубопровод прорвало в Барнауле
Неизвестные тыквой разбили стекло в машине
Два автомобиля сгорели в Барнауле
Мужчина выпал с окна четвертого этажа
Волейболисты «Университета» уступили «Автомобилисту»
Алтайские полицейские помогли «камазисту» в беде
Грузовик и трамвай столкнулись в Барнауле
ДТП на Красноармейском: собирается огромная пробка
Алтайские полицейские раскрыли кражу быка
Виктор Томенко поздравил полицейских с профессиональным праздником
Барнаульцы разыскивают хозяина сбитой собаки
Огонь уничтожил баню и дом на Алтае
На Алтае депутата лишили мандата из-за судимости
В Барнауле открыли мемориальную доску в память о Марке Юдалевиче
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Памятник Петру I открыли в Барнауле
Барнаул встал в 10-балльных пробках
Более 13 тысяч жителей Алтайского края простудились
В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018»