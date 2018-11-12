Алтайский Дед Мороз переезжает в новый дом

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-12T04:20:29+03:00

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Алтайский Дед Мороз перевез свою официальную резиденцию в новое место. Теперь она располагается в ТРЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16).

Она располагается на территории более одной тысячи квадратных метров. Торжественная презентация резиденции состоится во вторник, 13 ноября. Как раз в этот день на парковке перед ТРЦ пройдет общегородской праздник с участием главного Деда Мороза России. Уже сегодня он прибывает в Барнаул. Кстати, увидеть его можно будет уже через пару часов. Ровно в 10.00 состоится долгожданная встреча двух Дедушек. Горожан ждут в Нагорном парке.

А вот в День рождения, 18 ноября, алтайский Дед Мороз приглашает на экскурсии по резиденции. Их будут проводить ежедневно, до 10 января. Также гостей ждут спектакли, театрализованные представления и многое другое.

Время посещения: 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 - без выходных.

Подробности по телефону: 8(3852) 60-80-99.