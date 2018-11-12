Половина Рубцовска оставалась без тепла после коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 04:12 2018-11-12T04:13:46+03:00

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Половина Рубцовска оставалась без отопления в результате порыва на тепломагистрали.

Как сообщает местное издание vrubcovske.ru, коммунальная авария произошла вечером 10 ноября в районе здания Рубцовского агропромышленного техникума (улица Дзержинского). Коммунальщики сработали оперативно - порыв устранили в течение нескольких часов.

Напомним, что накануне, 11 ноября, в Барнауле также произошло повреждение теплотрассы, на трубе диаметром 300 миллиметров, на улице Горно-Алтайской, 6. В результате под отключение теплоснабжения попали более 50 жилых домов, восемь административных зданий, две школы, четыре детских сада и больница.

А 10 ноября в краевом центре произошел порыв на улице Попова в районе дома 181 (Майонезный завод). Холодная вода вышла на поверхность и залила проезжую часть. Авария случилась на водопроводе, а не на теплосетях.

В Камне-на-Оби возле дома на улице Колесникова 213 на минувшей неделе также прорвало центральный водопровод.