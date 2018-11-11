Повреждение на теплотрассе в Барнауле устранили

11 Нояб. 18:14 2018-11-11T18:14:32+03:00

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Аварийная бригада устранила повреждение на теплотрассе в Барнауле, произошедшее в воскресенье, 11 ноября.

Напомним, сегодня в Барнауле произошло повреждение теплотрассы, на трубе диаметром 300 миллиметров. Его зафиксировали на улице Горно-Алтайской, 6. В результате под отключение попали более 50 жилых домов, четыре детских сада, две школы, больница и восемь административных зданий.

- По данным на 19:50, сварочные были работы завершены, начато заполнение систем отопления, - сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

Устранением аварии занимались сотрудники Барнаульской теплосетевой компании. В общей сложности 12 человек. После того, как аварийная бригада локализовала повреждение, они приступили к замене и сварке фрагмента трубы. Именно из-за ее износа и произошел порыв.

Также еще одна коммунальная авария была зафиксирована на улице Глушкова, 32. Там произошло повреждение клапана на теплотрассе. Это привело к отключению 49 жилых домов от отопления.

- В настоящее время повреждение устранено, тепло запущено во все дома, - сообщают в пресс-службе мэрии.