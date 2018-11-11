2018-11-11T18:14:32+03:00
Происшествия

Повреждение на теплотрассе в Барнауле устранили

Жителям начали подавать тепло и горячую воду
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Устранение поврежденияУстранение поврежденияФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Аварийная бригада устранила повреждение на теплотрассе в Барнауле, произошедшее в воскресенье, 11 ноября.

Напомним, сегодня в Барнауле произошло повреждение теплотрассы, на трубе диаметром 300 миллиметров. Его зафиксировали на улице Горно-Алтайской, 6. В результате под отключение попали более 50 жилых домов, четыре детских сада, две школы, больница и восемь административных зданий.

- По данным на 19:50, сварочные были работы завершены, начато заполнение систем отопления, - сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

Устранением аварии занимались сотрудники Барнаульской теплосетевой компании. В общей сложности 12 человек. После того, как аварийная бригада локализовала повреждение, они приступили к замене и сварке фрагмента трубы. Именно из-за ее износа и произошел порыв.

Также еще одна коммунальная авария была зафиксирована на улице Глушкова, 32. Там произошло повреждение клапана на теплотрассе. Это привело к отключению 49 жилых домов от отопления.

- В настоящее время повреждение устранено, тепло запущено во все дома, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две легковушки разбились в Барнауле
Автобус вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода
Трубопровод прорвало в Барнауле
Неизвестные тыквой разбили стекло в машине
Два автомобиля сгорели в Барнауле
Мужчина выпал с окна четвертого этажа
Волейболисты «Университета» уступили «Автомобилисту»
Алтайские полицейские помогли «камазисту» в беде
Грузовик и трамвай столкнулись в Барнауле
ДТП на Красноармейском: собирается огромная пробка
Алтайские полицейские раскрыли кражу быка
Виктор Томенко поздравил полицейских с профессиональным праздником
Барнаульцы разыскивают хозяина сбитой собаки
Огонь уничтожил баню и дом на Алтае
На Алтае депутата лишили мандата из-за судимости
В Барнауле открыли мемориальную доску в память о Марке Юдалевиче
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Памятник Петру I открыли в Барнауле
Барнаул встал в 10-балльных пробках
Более 13 тысяч жителей Алтайского края простудились
В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018»