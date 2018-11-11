СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-11T14:01:26+03:00

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Две легковушки разбились в Барнауле в результате аварии. Она произошла в воскресенье, 11 ноября.

Как рассказали очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Змеиногорском тракте, в районе Кордона. Судя по снимкам, опубликованным в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», столкнулась «Лада» и иномарка, предположительно «Тойота».

По словам некоторых участников паблика, «Жигули» выезжали со стороны садоводства и в этот момент произошло столкновение. Фотографии говорят сами за себя – удар был сильный. Автомобили получили сильные повреждения. О пострадавших точных данных нет. Известно, что в «Ладе» было два человека. Из салона авто им помогали выбираться медики «скорой» помощи. По предварительной информации водитель иномарки не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновника.