2018-11-11T14:01:26+03:00
Происшествия

Две легковушки разбились в Барнауле

Возможно, есть пострадавшие
Анна СЕМИНА
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Фото: Со страницы vk.com/barneos22Фото: Со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Две легковушки разбились в Барнауле в результате аварии. Она произошла в воскресенье, 11 ноября.

Как рассказали очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Змеиногорском тракте, в районе Кордона. Судя по снимкам, опубликованным в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», столкнулась «Лада» и иномарка, предположительно «Тойота».

По словам некоторых участников паблика, «Жигули» выезжали со стороны садоводства и в этот момент произошло столкновение. Фотографии говорят сами за себя – удар был сильный. Автомобили получили сильные повреждения. О пострадавших точных данных нет. Известно, что в «Ладе» было два человека. Из салона авто им помогали выбираться медики «скорой» помощи. По предварительной информации водитель иномарки не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновника.

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